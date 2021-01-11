Министерстве обороны РФ назвали причину ДТП на трассе М-9 «Балтия» с участием военных автобусов.

Как передает РБК, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед колонной Минобороны.

По данным Life, водителю 26 лет, он не получил серьезных повреждений. Сотрудникам ГИБДД он объяснил, что «что-то протирал и отвлекся от дороги».

По последним данным, в результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали.

Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера (по одному в каждом автобусе). Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино.

Как сообщал «Рамблер», в автобусах находились военнослужащие учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.