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Минобороны назвало причину трагедии с военными под Москвой 

Вероника Полынина 26 минут назад
В Министерстве обороны РФ назвали причину ДТП на трассе М-9 «Балтия» с участием военных автобусов.
Как передает РБК, водитель самосвала не справился с управлением и не успел затормозить перед колонной Минобороны.
По данным Life, водителю 26 лет, он не получил серьезных повреждений. Сотрудникам ГИБДД он объяснил, что «что-то протирал и отвлекся от дороги».
Военные погибли в крупном ДТП на Новой Риге под Москвой
По последним данным, в результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали.
Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера (по одному в каждом автобусе). Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино.
Как сообщал «Рамблер», в автобусах находились военнослужащие учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.
Происшествия , Видео , Министерство обороны , ГИБДД
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