Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Прокуратура организовала проверку после смерти первой жены Шукшина 

Вечерняя Москва 1 час назад
Прокуратура организовала проверку после смерти первой жены Шукшина
Фото: olgavolosovtseva/instagram.com
Прокуратура Алтайского края начала проверку после смерти Марии Шумской, первой жены писателя и актера Василия Шукшина. Об этом в понедельник, 11 января, заявили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверит информацию о неоказании своевременной медицинской помощи погибшей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает РИА Новости.
Мария Шумская скончалась на 91-м году жизни. По словам опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева, женщине несколько раз отказывали в госпитализации из-за риска заражения коронавирусом. У нее были проблемы с дыханием, однако их списывали на проблемы с сердцем, так как мазки на COVID-19 были отрицательными.
СПРАВКА «ВМ»
Шукшин и Шумская были односельчанами и поженились в 1955 году. Мария Шумская была школьной учительницей немецкого языка и не захотела ехать с ним в Москву. Актер предложил супруге развестись в 1957 году, однако она не дала согласия. По этой причине Василий поменял паспорт якобы в связи с утерей и не поставил в нем печать о регистрации брака. В 60-х годах он попытался наладить отношения с первой женой, но Шумская отказала ему в общении.
После разрыва с Шукшиным у Шумской было два гражданских супруга. В 2012 году они присутствовали на празднике в честь 40-летия фильма Шукшина «Печки-лавочки» в селе Шульгин Лог на Алтае.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Вечерняя Москва: последние новости
Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над двумя сестрами Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над двумя сестрами Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график Пропавший муж актрисы Ирины Лачиной нашелся Пропавший муж актрисы Ирины Лачиной нашелся
Комментарии
Происшествия , Шоу-бизнес , Василий Шукшин , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Алтайский Край , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение