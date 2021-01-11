Прокуратура организовала проверку после смерти первой жены Шукшина 

Прокуратура Алтайского края начала проверку после смерти Марии Шумской, первой жены писателя и актера Василия Шукшина . Об этом в понедельник, 11 января, заявили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит информацию о неоказании своевременной медицинской помощи погибшей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает РИА Новости

Мария Шумская скончалась на 91-м году жизни. По словам опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева, женщине несколько раз отказывали в госпитализации из-за риска заражения коронавирусом. У нее были проблемы с дыханием, однако их списывали на проблемы с сердцем, так как мазки на COVID-19 были отрицательными.

СПРАВКА «ВМ»

Шукшин и Шумская были односельчанами и поженились в 1955 году. Мария Шумская была школьной учительницей немецкого языка и не захотела ехать с ним в Москву. Актер предложил супруге развестись в 1957 году, однако она не дала согласия. По этой причине Василий поменял паспорт якобы в связи с утерей и не поставил в нем печать о регистрации брака. В 60-х годах он попытался наладить отношения с первой женой, но Шумская отказала ему в общении.

После разрыва с Шукшиным у Шумской было два гражданских супруга. В 2012 году они присутствовали на празднике в честь 40-летия фильма Шукшина «Печки-лавочки» в селе Шульгин Лог на Алтае.