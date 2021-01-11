Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы 

Ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская» московского метро. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Машинист поезда мгновенно среагировал на падение, остановил состав, обесточил рельсы и вместе с прибывшим на место ЧП сотрудником полиции помог мальчику выбраться на платформу. Видеозапись спасательной операции опубликовал телеграм-канал Mash.
Ребенка осмотрели медики, он не пострадал.
К настоящему времени движение поездов по Калужско-Рижской линии восстановлено.
«Теперь нашего героя ждет награда», — говорится в сообщении Дептранса.
Как писал «Рамблер», в канун нового года в столичном метро машинист спас упавшего на рельсы пассажира. ЧП произошло вечером 30 декабря на станции «Косино» Некрасовской линии. Машинист, увидев лежащего на путях человека, применил экстренное торможение, затем спустился на рельсы и помог пассажиру выбраться из-под поезда. Очевидцы помогли ему взобраться на платформу. В городском управлении МВД заявили, что упавшему на пути мужчине 36 лет, он упал на рельсы случайно. Медики, осмотревшие его после ЧП, заявили, что он не пострадал. Вскоре после инцидента движение поездов было восстановлено.