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Хозяйку тюменского дома престарелых арестовали по делу о пожаре 

RT на русском и ещё 1 38 минут назад
Хозяйку тюменского дома престарелых арестовали по делу о пожаре
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Суд арестовал хозяйку частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семеро пожилых людей.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Хозяйка пансионата была задержана, в отношении неё судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек домовладения обвиняемой погибли семь пожилых людей. Самостоятельно выбраться из горящего дома потерпевшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода.
Уточняется, что женщина за денежное вознаграждение ухаживала за престарелыми погибшими, которые проживали у неё в домовладении по устному договору с их родственниками.
Ранее сообщалось о задержании хозяйки данного дома престарелых.
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Происшествия , Тюменская Область
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