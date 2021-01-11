В общежитии россиянин заживо сварился в кипятке 

региональной прокуратуре рассказали, что позавчера в одной из комнат на пятом этаже дома на улице Пугачева в городе Каменске-Уральском сорвало кран на батарее теплоснабжения. В результате этого кипяток разлился до второго этажа.

Некоторое время спустя в комнате, в которой происшествие имело место, было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет с термическими ожогами. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Здание, в котором произошло ЧП, — бывшее общежитие. Согласно предварительной информации, его обслуживает управляющая компания «Дирекция единого заказчика».

Прокуратура Каменска-Уральского инициировала проведение проверки по факту произошедшего. В ее рамках будет проверено соблюдение коммунальными службами требований жилищного законодательства при обслуживании здания. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке на улице Аустрина в Пензе. По этой причине двое человек, мужчин, погибли, а в трех детских садах, таком же количестве школ и в 67 многоквартирных жилых домах было отключено горячее водоснабжение и отопление.