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В общежитии россиянин заживо сварился в кипятке 

Артём Кульша 33 минуты назад
В общежитии россиянин заживо сварился в кипятке
Фото: Рамблер
Житель Свердловской области погиб в результате разлива кипятка. Об этом сообщает «Ура.ру».
В региональной прокуратуре рассказали, что позавчера в одной из комнат на пятом этаже дома на улице Пугачева в городе Каменске-Уральском сорвало кран на батарее теплоснабжения. В результате этого кипяток разлился до второго этажа.
Некоторое время спустя в комнате, в которой происшествие имело место, было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет с термическими ожогами. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Здание, в котором произошло ЧП, — бывшее общежитие. Согласно предварительной информации, его обслуживает управляющая компания «Дирекция единого заказчика».
Прокуратура Каменска-Уральского инициировала проведение проверки по факту произошедшего. В ее рамках будет проверено соблюдение коммунальными службами требований жилищного законодательства при обслуживании здания. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке на улице Аустрина в Пензе. По этой причине двое человек, мужчин, погибли, а в трех детских садах, таком же количестве школ и в 67 многоквартирных жилых домах было отключено горячее водоснабжение и отопление.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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