В Петербурге ребенок захлебнулся в ванне 

Восьмилетняя жительница Санкт-Петербурга была найдена мертвой в ванне. Об этом сообщает 78.ru.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что вечером 10 января женщина сообщила в полицию о том, что ее дочь захлебнулась в ванной комнате в квартире дома по Дачному проспекту в Кировском районе. Сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Труп девочки был направлен в морг для установления причины смерти.

По данным «Фонтанки», на теле ребенка нет внешних признаков насильственной смерти, а семья, в которой девочка воспитывалась, благополучная и не состоит на учете. 32-летняя мать ребенка — юристка, отчим — геодезист, гражданин Белоруссии. По информации «Мойки78», ему — 30 лет.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 20-летняя жительница Москвы погибла из-за того, что уронила в ванну заряжавшийся смартфон. Ее 48-летняя мать рассказала средствам массовой информации, что вошла в квартиру на юге города, в которой жила с дочерью, увидела, что свет в ванной включен, вошла в туда и увидела дочь без сознания в ванне со смартфоном в руках со вставленным в него зарядным устройством, которое было подключено к розетке.