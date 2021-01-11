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В Подмосковье потушили пожар в ангаре с краской 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Подмосковье потушили пожар в ангаре с краской
Фото: РИА Новости
Пожар в ангаре с лакокрасочными материалами в Раменском районе Подмосковья полностью ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 10:20 мск — полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", — сказали в главке.

В 19:54 мск в воскресенье пожарным поступил сигнал о возгорании ангара в деревне Островцы, его площадь составила 150 кв. метров. В ангаре хранились краски, дерево, газовый баллон и стояла "Газель". Огонь угрожал расположенным рядом с ним бытовкам. Произошло частичное обрушение кровли ангара.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Московская область
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