В России домашняя собака загрызла годовалую девочку 

Домашняя собака убила годовалого ребенка в Кемеровской области . Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Согласно версии следствия, днем 31 декабря 40-летняя женщина привезла годовалую дочь в гости к своим родителям в частный дом в Кемеровском районе. Собака крупной породы, находившаяся в одной из комнат, самостоятельно покинула помещение и причинила ребенку несовместимые с жизнью травмы. После этого хозяева убили животное.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по первой части статьи «Причинение смерти по неосторожности» (наказывается вплоть до лишения свободы на два года). В рамках его расследования они сделают вывод о том, принимали ли хозяева собаки необходимые меры для безопасного нахождения в доме детей. В ходе предварительного следствия сотрудники СК уже установили, что семья характеризуется положительно.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе ведомства.

В конце 2020 года, как сообщал «Рамблер», неподалеку от одной из школ в Красноярске четыре собаки напали на девятилетнюю ученицу третьего класса Аэлиту Мамашову и начали кусать голову и руки. Сотрудница Дома ребенка услышала крики девочки, выбежала, отогнала собак палками и вызвала бригаду скорой помощи. Девочка была госпитализирована.