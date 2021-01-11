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В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Новосибирске в частично обрушившемся здании спасли мужчину
Фото: ГУМЧС по Новосибирской области
Спасатели при разборе завалов частично обрушившихся двух верхних этажей производственного здания в Новосибирске обнаружили мужчину, его передали врачам, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в 12.10 (08.10 мск) в понедельник поступило сообщение о разрушении обшивки здания на 7 и 8 этажах, предназначенного для хранения и производства комбикорма. В главке не смогли оперативно уточнить причину происшествия, пояснив лишь, что "информация о хлопке газа не поступала", а причину выяснит специальная комиссия. Опергруппа ГУМЧС России по Новосибирской области по прибытии на место установила, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Ведется разбор завалов. Судя по первым фотографиям с места происшествия, внутри здания что-то взорвалось.

"По словам администрации объекта в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина. В настоящее время пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Сейчас спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. Для координации сил и средств на месте создан оперативный штаб. Всего привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.

"По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента", — сообщает главк МЧС.

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Происшествия , МЧС , МВД , Новосибирск , Новосибирская Область
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