Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Челябинского школьника отдали под суд за игру на скрипке по вечерам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российского школьника отдали под суд за игру на скрипке по вечерам
Фото: РИА Новости
В Челябинске направлено в суд административное дело на семью девятилетнего мальчика, который по вечерам занимается игрой на скрипке, семье могут назначить штраф в размере до 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«На игру мальчика на скрипке неоднократно были жалобы соседей многоквартирного дома по улице Университетская Набережная. По обращению жителей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно ст. 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях», материалы направлены в суд», — передает URA.RU сообщение пресс-службы ведомства.

За нарушение закона о тишине, который действует в Челябинской области, в рабочие дни с 22.00 до 06.00 и в выходные и нерабочие праздничные дни с 23.00 до 08.00 предусмотрен штраф для физлиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Заключенный рязанской колонии выманил 30 млн рублей у россиян Заключенный рязанской колонии выманил 30 млн рублей у россиян Пожар уничтожил половину природного парка «Хасанский» в Приморье Пожар уничтожил половину природного парка «Хасанский» в Приморье В Петербурге при пожаре погибли 26 собак В Петербурге при пожаре погибли 26 собак
Происшествия , Челябинск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение