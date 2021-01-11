Российского школьника отдали под суд за игру на скрипке по вечерам

Челябинске направлено в суд административное дело на семью девятилетнего мальчика, который по вечерам занимается игрой на скрипке, семье могут назначить штраф в размере до 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«На игру мальчика на скрипке неоднократно были жалобы соседей многоквартирного дома по улице Университетская Набережная. По обращению жителей составлен административный протокол о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время согласно ст. 13 закона Челябинской области «Об административных правонарушениях», материалы направлены в суд», — передает URA.RU сообщение пресс-службы ведомства.

За нарушение закона о тишине, который действует в Челябинской области, в рабочие дни с 22.00 до 06.00 и в выходные и нерабочие праздничные дни с 23.00 до 08.00 предусмотрен штраф для физлиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей.