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Москва

Полицейские изъяли более 3 тыс. единиц пиротехники в Москве 

ТАСС 1 час назад
Полицейские изъяли более 3 тыс. единиц пиротехники в Москве
Фото: depositphotos.com
Сотрудники полиции изъяли порядка 3 350 единиц пиротехнических изделий, торговля которыми осуществлялась с нарушениями законодательства в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в гаражном комплексе на юго-востоке Москвы обнаружен склад с пиротехнической продукцией различных наименований. Установлено, что пиротехнику реализовывал 53-летний житель столицы. Мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и специального разрешения. Необходимых сертификатов и декларации соответствия на товар у продавца также не оказалось. Оперативниками изъято более 3 тыс. единиц пиротехнических изделий общей стоимостью более 1,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.

В отношении бизнесмена составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения").
Кроме того, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве выявлен еще один факт незаконной реализации пиротехнической продукции.

"На момент проверки у продавца отсутствовали необходимые для реализации пиротехнических изделий документы — товарные накладные, сертификаты. Мужчина продавал различные петарды, салюты, хлопушки и другие предметы, которые находились в грузовике автомобиля, припаркованного на улице Богданова, что не соответствует установленным правилам хранения пиротехнической продукции. Полицейские изъяли свыше 350 единиц различной пиротехнической продукции", — отметили в ГУ МВД Москвы. Там отметили, что в отношении этого человека будет также вынесен протокол об административном правонарушении.

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Происшествия , МВД , Москва
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