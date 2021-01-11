Полицейские изъяли более 3 тыс. единиц пиротехники в Москве 

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в гаражном комплексе на юго-востоке Москвы обнаружен склад с пиротехнической продукцией различных наименований. Установлено, что пиротехнику реализовывал 53-летний житель столицы. Мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и специального разрешения. Необходимых сертификатов и декларации соответствия на товар у продавца также не оказалось. Оперативниками изъято более 3 тыс. единиц пиротехнических изделий общей стоимостью более 1,5 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
"На момент проверки у продавца отсутствовали необходимые для реализации пиротехнических изделий документы — товарные накладные, сертификаты. Мужчина продавал различные петарды, салюты, хлопушки и другие предметы, которые находились в грузовике автомобиля, припаркованного на улице Богданова, что не соответствует установленным правилам хранения пиротехнической продукции. Полицейские изъяли свыше 350 единиц различной пиротехнической продукции", — отметили в ГУ МВД Москвы. Там отметили, что в отношении этого человека будет также вынесен протокол об административном правонарушении.