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Москва

На станции «Смоленская» московского метро поврежден рельс 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
На станции «Смоленская» московского метро поврежден рельс
Фото: РИА Новости
Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что поезда московского метро от "Курской" до "Киевской" идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.
На горячей линии метрополитена РИА Новости сообщили, что делают все возможное для восстановления движения.

"На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.
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