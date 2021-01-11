На станции «Смоленская» московского метро поврежден рельс 

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Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что поезда московского метро от "Курской" до "Киевской" идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.

На горячей линии метрополитена РИА Новости сообщили, что делают все возможное для восстановления движения.

"На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.