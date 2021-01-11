В Саратове в квартиру залетела сигнальная военная ракета 

Жители Саратова , приехав домой после Нового года, обнаружили в квартире военную сигнальную ракету, сообщает «Комсомольская правда». Снаряд пробил окна в лоджии и кухне и едва не спровоцировал пожар.

Инцидент произошел в доме №33 по улице Антонова. Семейная пара пояснила, что они вернулись домой 7 января после празднования нового года, и обнаружили разгром в квартире, расположенной на 19-ом этаже. Хозяева сняли беспорядок на видео. В ролике женщина показывает разбитые окна на балконе и кухне, осколки на полу и серую трубку, которая оказалась на холодильнике и прожгла его корпус.

«Последствия нового года», — говорит автор видео.

Сначала жильцы предположили, что к ним в окно залетел фейерверк. Затем появилась версия, что снаряд — это военная сигнальная ракета СХТ-40. Пара написала заявление в полицию. На видео опубликованном в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU» https://t.me/truekpru/33288, запечатлен визит полицейских в квартиру. Хозяин отмечает, что его жильё могло полностью сгореть, если бы не счастливая случайность.

«Она (ракета) сломалась и не сработала. У неё две ступени: первая ступень сгорела, а вторая при ударе, наверное, обломилась и не сработала. Если бы она сработала, то сгорело бы здесь всё», — заявил мужчина.