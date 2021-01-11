Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Саратове в квартиру залетела сигнальная военная ракета 

Павел Тиунов 9 минут назад
В Саратове в квартиру залетела сигнальная военная ракета
Фото: википедия
Жители Саратова, приехав домой после Нового года, обнаружили в квартире военную сигнальную ракету, сообщает «Комсомольская правда». Снаряд пробил окна в лоджии и кухне и едва не спровоцировал пожар.
Инцидент произошел в доме №33 по улице Антонова. Семейная пара пояснила, что они вернулись домой 7 января после празднования нового года, и обнаружили разгром в квартире, расположенной на 19-ом этаже. Хозяева сняли беспорядок на видео. В ролике женщина показывает разбитые окна на балконе и кухне, осколки на полу и серую трубку, которая оказалась на холодильнике и прожгла его корпус.

«Последствия нового года», — говорит автор видео.

Сначала жильцы предположили, что к ним в окно залетел фейерверк. Затем появилась версия, что снаряд — это военная сигнальная ракета СХТ-40. Пара написала заявление в полицию. На видео опубликованном в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU» https://t.me/truekpru/33288, запечатлен визит полицейских в квартиру. Хозяин отмечает, что его жильё могло полностью сгореть, если бы не счастливая случайность.

«Она (ракета) сломалась и не сработала. У неё две ступени: первая ступень сгорела, а вторая при ударе, наверное, обломилась и не сработала. Если бы она сработала, то сгорело бы здесь всё», — заявил мужчина.

В региональном управлении МВД не спешат подтверждать версию о попадании в квартиру военной ракеты. Журналистам ТАСС пояснили, что жители обратились с заявлением к участковому. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП. О происхождении снаряда можно будет говорить только после проведенной экспертизы, добавили полицейские.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Комментарии
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвинивший Трампа в госперевороте Шварценеггер попал на видео
00:39
Обвинивший Трампа в госперевороте Шварценеггер попал на видео
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины под Норильском на видео
02:07
Последствия схода лавины под Норильском на видео
Происшествия
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
02:30
Подготовка к аномальным морозам в Москве на видео
Общество
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
00:59
Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
01:08
Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени
Происшествия
Появилось видео с места смертельной бойни в Чикаго
00:55
Появилось видео с места смертельной бойни в Чикаго
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение