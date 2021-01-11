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В Петербурге при пожаре в квартире погибли 26 собак 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
В Петербурге при пожаре в квартире погибли 26 собак
Фото: РИА Новости
Пожарные обнаружили 26 погибших собак после возгорания в квартире в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Из горящей квартиры эвакуирована женщина 1949 года рождения, осмотрена бригадой скорой помощи, от госпитализации отказалась. На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что пожар в многоэтажном доме номер 4 на улице Токарева в городе Сестрорецке, который входит в состав Курортного района Петербурга, произошел вечером в воскресенье. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Во время ЧП из дома также эвакуировали порядка 20 человек, возгорание удалось оперативно потушить.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург , Сестрорецк
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