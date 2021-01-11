Защита обжаловала продление ареста мэру Томска 

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна , обвиняемого в превышении должностных полномочий, подали апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда города о продлении меры пресечения градоначальнику в виде заключения под стражей. Об этом сообщили адвокаты в своем Telegram-канале

В понедельник Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья.

"Защитой подготовлена и направлена в суд апелляционная жалоба на судебное решение о продлении срока содержания Кляйна под стражей. Защита считает вынесенное судебное решение абсолютно необоснованным. Ни единого доказательства того, что заслуженный, пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод", — говорится в сообщении.

В отношении Кляйна возбуждено два дела по факту превышения полномочий. Он был задержан 13 ноября прошлого года, вину не признал. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования.