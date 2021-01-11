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В здании в промзоне Новосибирска прогремел мощный взрыв 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
В здании в промзоне Новосибирска прогремел мощный взрыв
Фото: РИА Новости
На территории промзоны в Кировском районе Новосибирска прогремел мощный взрыв. В результате происшествия серьезно пострадало производственное здание на Северном проезде. По последним данным ГУ МЧС по Новосибирской области, здание лишилось двух верхних этажей. На место выехали спасатели.
Также отмечается, что в результате происшествия в восьмиэтажной постройке, предназначенной для хранения и производства комбикорма, один человек получил травмы. Пострадавший был вывезен в стационар.
На текущий момент спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. По данному факту будет проведена проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.
Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.
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Происшествия , МВД , Новосибирск , Новосибирская Область
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