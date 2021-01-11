На НПЗ в Казахстане произошёл сбой в подаче электроэнергии 

Сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на западе Казахстана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что сбой начался днём 10 января, а вечером этого же числа после очередного отключения электропитания «остановился ряд насосного и компрессорного оборудования технологических установок».
«С целью предотвращения аварийной ситуации в виде неконтролируемого повышения давления топливный газ был направлен на факельную систему», — уточнила компания.
Отмечается, что после стабилизации внешней энергосистемы питания завода технологические установки будут выведены на режим эксплуатации.
«Производство и отгрузка нефтепродуктов идёт согласно плану за счёт накопленных ранее компонентов. Атырауский НПЗ держит данную ситуацию под контролем», — добавили в компании.
Летом 2020 года пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском городе Филадельфия.