На НПЗ в Казахстане произошёл сбой в подаче электроэнергии 

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Сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на западе Казахстана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что сбой начался днём 10 января, а вечером этого же числа после очередного отключения электропитания «остановился ряд насосного и компрессорного оборудования технологических установок».

«С целью предотвращения аварийной ситуации в виде неконтролируемого повышения давления топливный газ был направлен на факельную систему», — уточнила компания.

Отмечается, что после стабилизации внешней энергосистемы питания завода технологические установки будут выведены на режим эксплуатации.