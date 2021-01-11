Владимир Макаров. Заключенный колонии в Рязанской области обманным путем похитил у россиян более 30 млн рублей с помощью мобильного телефона, рассказал руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры

«Один из осужденных, отбывая наказание в исправительной колонии в Рязанской области, с использованием телефона сотовой связи путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан в размере около 30 млн рублей», — рассказал ТАСС Макаров.

По его словам, это лишь один из примеров последствий незаконного использования мобильной связи в местах лишения свободы. Например, в Вологодской области прокуроры выявляли случаи, когда осужденные систематически выкладывали в сеть видеоролики, пропагандирующие тюремную субкультуру.

Также Макаров отметил, что только в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) изъято 54,7 тыс. мобильных телефонов, за первое полугодие 2020 года — 22 тысячи. По его словам, большая часть телефонов изымается при попытках их доставки, но около 35% — непосредственно у самих заключенных.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что принимаемые ФСИН меры по борьбе с наличием мобильных телефонов «не всегда достаточно эффективны». В связи с этим Генпрокуратура поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, который даст право руководителям территориальных органов ФСИН направлять запросы операторам связи о блокировке абонентских номеров, незаконно используемых на территории колоний.

Вместе с тем Макаров подчеркнул, что прокуроры стали уделять больше внимания борьбе с пропагандой терроризма в колониях. По его словам, «недостатки, связанные с ненадлежащей воспитательной, профилактической и иной работой с лицами, придерживающимися радикальных взглядов, их пропагандирующими и распространяющими, выявлялись прокурорами в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Адыгее, Туве, Краснодарском крае, Астраханской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе». По всем этим фактам принимались меры прокурорского реагирования.