Последствия схода лавины под Норильском на видео 

Все новости на карте

9 января на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске сошла лавина, под снегом оказались шесть домиков для туристов.

Спасатели ведут поиски пропавших под лавиной людей. Разгребать снег спасателям помогают около 300 добровольцев. Въезд в этот район власти закрыли, в МЧС отмечают: возможен повторный сход лавины. Пока спасатели смогли найти живыми 4 человека. Также из-под снежных завалов были извлечены три тела — 38-летней женщины, ее 45-летнего супруга и полуторогодовалого ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).