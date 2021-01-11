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Последствия схода лавины под Норильском на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
9 января на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске сошла лавина, под снегом оказались шесть домиков для туристов.
Спасатели ведут поиски пропавших под лавиной людей. Разгребать снег спасателям помогают около 300 добровольцев. Въезд в этот район власти закрыли, в МЧС отмечают: возможен повторный сход лавины. Пока спасатели смогли найти живыми 4 человека. Также из-под снежных завалов были извлечены три тела — 38-летней женщины, ее 45-летнего супруга и полуторогодовалого ребенка.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Происшествия , Видео , МЧС
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