Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине 

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9 января на магистральном газопроводе в Полтавской области в Украине произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. В сети появилось видео с места происшествия.

Компания-оператор ГТС Украины не исключает, что взрыв на газопроводе мог произойти в результате диверсии, которую могли осуществить украинские радикалы.