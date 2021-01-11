Опубликовано видео взрыва газопровода в Украине 

9 января на магистральном газопроводе в Полтавской области в Украине произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. В сети появилось видео с места происшествия.
Компания-оператор ГТС Украины не исключает, что взрыв на газопроводе мог произойти в результате диверсии, которую могли осуществить украинские радикалы.
"На Украине существует радикальная националистическая сила, которая не подчиняется ни Минобороны, ни президенту Владимиру Зеленскому. Эта система была создана олигархами для нападения по команде "фас" на стратегически важные объекты, чтобы была возможность давления на действующую власть. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в этом случае сыграла та же националистическая карта, которая уже больше пяти лет работает для провокаций, терактов, чтобы еще больше "кошмарить" народ", — предположил политолог Юрий Самонкин.