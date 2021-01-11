9 января в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, 32-летний Джейсон Найтингейл устроил стрельбу на улицах города, убил четырех человек и ранил еще двух. Первый инцидент с его участием произошел 9 января в 13:50 по местному времени в районе гайд-парка. Преступник застрелил 30-летнего мужчину, сидевшего в автомобиле в гараже. Затем Найтингейл застрелил охранника и 77-летнюю женщину в соседнем квартале. После этого стрелок угнал автомобиль. Позже он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину и ранил 81-летнюю женщину. Около 17:00 стрелок ранил мать и дочь, сидевших в машине. Последней жертвой стала посетительница одного из кафе. После этого Найтингейла застрелили полицейские.
Появилось видео с места смертельной бойни в Чикаго
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