Ракета пробила окна квартиры и попала на видео 

10 января хозяйка одной из квартир в Саратове рассказала, что, вернувшись домой 7 января, она нашла на полу кухни сигнальную ракету, которая оплавила ее холодильник.

Женщина вместе с семьей 31 декабря уехала на праздники, а вернувшись домой вечером 7 января, обнаружила, что три стеклопакета на лоджии и два на кухне разбиты. Изначально ее муж подумал, что в окно влетел фейерверк, однако затем они нашли на холодильнике металлическую трубку размером чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров.