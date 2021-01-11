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Москва

Ракета пробила окна квартиры и попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
10 января хозяйка одной из квартир в Саратове рассказала, что, вернувшись домой 7 января, она нашла на полу кухни сигнальную ракету, которая оплавила ее холодильник.
Женщина вместе с семьей 31 декабря уехала на праздники, а вернувшись домой вечером 7 января, обнаружила, что три стеклопакета на лоджии и два на кухне разбиты. Изначально ее муж подумал, что в окно влетел фейерверк, однако затем они нашли на холодильнике металлическую трубку размером чуть больше столовой ложки. Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров.
Происшествия , Видео
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