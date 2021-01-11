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Видео с места крушения самолёта в Индонезии 

Вадим Дроздов 1 час назад
9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. В министерстве транспорта Индонезии сообщали, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, все находящиеся в самолете погибли.
10 января появились первые кадры спасательной операции на месте крушения самолета. Сообщается, что водолазам ВМС Индонезии, участвующим в операции, удалось достать с глубины примерно в 16–25 метров фрагменты фюзеляжа самолета, шасси, а также фрагменты детской одежды.
Происшествия , Видео , Минтранс РФ
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