Видео с места крушения самолёта в Индонезии 

9 января в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря. Лайнер пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты . В министерстве транспорта Индонезии сообщали, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, все находящиеся в самолете погибли.

10 января появились первые кадры спасательной операции на месте крушения самолета. Сообщается, что водолазам ВМС Индонезии, участвующим в операции, удалось достать с глубины примерно в 16–25 метров фрагменты фюзеляжа самолета, шасси, а также фрагменты детской одежды.