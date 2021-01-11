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«Британский» штамм COVID-19 в РФ попал на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
10 января в Российской Федерации был выявлен первый случай "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, заболевшим оказался гражданин РФ, недавно вернувшийся из Великобритании. Она уточнила, что болезнь была обнаружена еще в конце декабря.
7 января в ВОЗ заявили, что новый штамм обнаружен в 22 странах Европы.
Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50–70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2.
8 января мэр Лондона объявил о «критической ситуации» в городе.
Происшествия , Видео , ВОЗ
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