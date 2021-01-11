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Москва

В тайге в Хабаровском крае обнаружили тело мужчины, который вероятно стал жертвой тигра 

ТАСС и ещё 2 54 минуты назад
Россиянина загрыз тигр
Фото: РИА Новости
Тело мужчины обнаружено в тайге в верховьях реки Буту в Хабаровском крае. Причиной его смерти, по предварительным данным, стало нападение тигра, сообщили ТАСС в администрации Ванинского района.

"Это произошло в тайге за 160 км от Ванино в сторону Хабаровска в верховьях реки Буту. Вероятной причиной смерти стало нападение тигра", — сказал представитель администрации.

В свою очередь в министерстве природных ресурсов Хабаровского края ТАСС сообщили, что "несколько человек отдыхали в зимовье, один из них пропал, поисковая группа, отправленная по сигналу, нашла тело мужчины", добавив, что для выяснения обстоятельств ЧП на место выехала группа специалистов.
На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире — амурский. Он занесен в международную Красную книгу.
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Происшествия , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Ванино , Хабаровск , Хабаровский Край
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