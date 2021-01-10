Пилоты из России назвали взрыв причиной катастрофы Boeing в Индонезии

На борту Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, потерпевшем крушение в Яванском море 9 января, произошел взрыв. К такому выводу пришли опрошенные Daily Storm российские пилоты, указавшие на мгновенную потерю высоты Boeing, а также отсутствии связи диспетчеров с лайнером. Молния могла вызвать детонацию, разрушившую самолет в воздухе, но вероятнее всего, на борту взорвалась бомба.

«Мгновенное обесточивание самолета, мгновенная потеря связи Самолет потерял более трех тысяч метров высоты за минуту — это взрыв, — сказал президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. — Это разрушение самолета в полете. Из-за чего оно произошло, это вопрос».

По его словам, молния могла привести к трагедии, но ему не верится, что пилоты и диспетчеры специально завели машину в такую опасную зону, зная к чему это может привести:

«Гроза, в которую они летели, — страшная вещь. Летчики не летают в грозу. Самолет может и сломаться, не выдержав таких нагрузок. В облаках разные потоки. По краям облака — сильные нисходящие потоки, а в центре — восходящие. И вот в этом переходе очень сильные нагрузки».

«Но на самолете есть локатор, и я не представляю, что пилоты в здравом уме полетели прямо [туда]. На современных локаторах хорошо видна интенсивность осадков», — добавил Дельдюжов.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник напомнил о трагедиях разрушения самолета, попавшего в такой грозовой фронт.

«Да, были случаи, что даже военные мощные истребители МиГ-25 разламывались за несколько секунд. Разрывало их на мелкие куски и тоже это сопровождалось взрывом, который слышали люди», — рассказал Сытник.

Но он также не верит, что пилоты не понимали, куда ведут лайнер, а диспетчеры дали разрешение на взлет.

«Если бы такая мощная «засветка» [грозовая облачность] была, то диспетчер не мог бы отправить самолет. Диспетчеры и пилоты всегда работают в плотном тандеме», — отметил пилот.

«Даже если бы они попали в такую зону, то они бы пытались вывести самолет, передавали бы какие-то сообщения, — продолжил Сытник. — Здесь же никакого сообщения от экипажа на землю не поступило. Это еще раз говорит о том, что это была мгновенная [катастрофа]. Никакая болтанка так быстро самолет не разваливает».

Подрыв бомбы на борту Boeing — более реалистичная версия, считает Сытник:

«Я склоняюсь к тому, что это было взрывное устройство. Бомба или что-то сдетонировало в грузе. Такая быстрая потеря высоты за считанные секунды возможна, только, если он развалился прямо в воздухе. Падали вниз уже обломки самолета».

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение утром 9 января. Об этом стало известно после того, как борт пропал с радаров спустя несколько минут после вылета. Позднее министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил версию крушения, уточнив что «это произошло недалеко от острова Мале».

Позднее индонезийские власти уточнили список пассажиров, бывших на борту во время крушения. Согласно их заявлению, в самолете находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. По предварительным данным, выживших после крушения нет.

В тот же день местные СМИ передавали слова очевидцев, которые видели или слышали взрыв в районе падения обломков Boeing 737-500.