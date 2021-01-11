В природном парке в Приморье произошел крупный пожар 

Природный пожар площадью более 4 тыс. га произошел в природном парке "Хасанском" в Приморском крае . Как сообщил в понедельник ТАСС директор региональной "Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" Сергей Москалец, в результате низового пожара выгорел камыш на чуть менее чем половине площади парка.

Ранее в местных социальных сетях появились сообщения о крупном пожаре в природном парке, который, по данным активистов, уничтожил не только растительность, но и животных на территории почти всей особо охраняемой территории.

"Парк делится на две зоны: заповедную и зону заказного и хозяйственного использования. В первой выгорело около 600 га, это 20%, во второй — около 3,5 тыс. га, это примерно половина. Пожар был низовой, выгорела в основном камышовая растительность на заболоченных местах, поэтому ущерб для природы парка небольшой. Тушили пожар в течение двух дней с 7 января, сильный ветер осложнял эту работу. Причины еще устанавливаются, но мы уверены что это поджог, так как в этот сезон огню просто неоткуда спонтанно взяться", — рассказал Москалец.

Он добавил, что в полицию уже подали заявление по поджоге. Сумму ущерба пока подсчитывают специалисты. При этом ни одного трупа оленей и других животных на месте пожаров пока не нашли.

По факту возгорания проверку начала Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. "По результатам проверки будет дана оценка действиям КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" и органов государственной власти Приморского края. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает ведомство.

Природный парк "Хасанский" является особо охраняемой природной территорией краевого значения. Цель создания — сохранение водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. Он создан в 1997 году на территории Хасанского муниципального района Приморского края. Общая площадь территории природного парка составляет 9 984 га.