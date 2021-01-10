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Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Мельниченко уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров.

"При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду)", — добавил он.

Мельниченко напомнил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета, по мнению эксперта, пока сложно.

Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет.

"Глубины моря там небольшие — от 15 до 25 метров", — объяснил он.

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение недалеко от острова Лаки в Яванском море . Самолет пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. Позже в Сети стали появляться кадры с места крушения. На них местные жители вылавливали обломки из моря.

По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.