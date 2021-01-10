Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

«Я тебе лицо раздеру»: в автобусе Новосибирска подрались пассажирка и кондуктор 

ТК «Звезда» и ещё 1 2 часа назад
В новосибирском автобусе № 8 пассажирка устроила скандал кондуктору после того, как ее дочь-старшеклассницу, высадили из автобуса на остановку, так как у школьницы не оказалось с собою денег, чтобы оплатить проезд. Мама девушки в грубых и нецензурных выражениях настаивала на том, что кондуктор поступила бесчеловечно, подвергнув жизнь ее дочери опасности.

«Женщина, зайдя в автобус, сходу начала кричать на кондукторшу, обвиняя ее в том, что та выставила ее дочь на мороз. У ребенка не было с собой денег, а правило бесплатного проезда во время школьных каникул действует только на муниципальных автобусах», — рассказали в новосибирской группе ВКонтакте «АСТ-54».

Сибирячки несколько минут громко оскорбляли друг друга, при этом мама школьницы угрожала «разодрать лицо» контролеру. Когда в итоге двери автобуса открылись на остановке, пассажирка решила выйти, но перед этим плюнула в кондуктора. Та ударила ее в ответ рукою. Дерущихся бросились разнимать другие пассажиры.
В комментариях в паблике большинство новосибирцев сошлись на том, что в конфликте виновата сама пассажирка, поскольку женщина решила переложить всю ответственность за ситуацию на посторонних, хотя на самом деле, отправляя школьницу на мороз, сама не выдала ей денег на проезд и не объяснила правила, что пользоваться в каникулы бесплатным проездом можно только на муниципальном транспорте, а не на коммерческом.
ТК «Звезда»: последние новости
Оператор: взрыв газопровода под Полтавой не повлиял на транзит в Европу Оператор: взрыв газопровода под Полтавой не повлиял на транзит в Европу Уголовное дело возбуждено по факту смерти туристки из-за лавины в Норильске Уголовное дело возбуждено по факту смерти туристки из-за лавины в Норильске Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи Стали известны личности погибшей под лавиной в Норильске семьи
Комментарии 43
Происшествия , Видео , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение