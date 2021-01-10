В зоне поисков разбившегося Boeing зафиксирован сигнал

Индонезийские спасатели, работающие в районе крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, зафиксировали сигнал, возможно, исходящий от бортовых самописцев лайнера. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в воскресенье глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито.

"Мы обнаружили сигналы в двух точках, это может быть черный ящик, мы займемся поиском", — приводит агентство слова Пурухито.

В свою очередь индонезийское агентство Антара информирует со ссылкой на представителя ВВС страны, что военным удалось обнаружить масляное пятно, указывающее на вероятное место падения лайнера.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.