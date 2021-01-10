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Число жертв сильной бури в Испании выросло до четырёх 

News.ru 52 минуты назад
Выросло число жертв бури в Испании
Фото: AP/TASS
По меньшей мере четыре человека стали жертвами сильной бури, обрушившейся на регионы Испании. Непогода сопровождается снегопадами, сильным ветром и дождями.
Министр транспорта, мобильности и городской повестки Хосе Луис Абалос в ходе пресс-конференции выразил соболезнования «членам семей и близким четырёх граждан», погибших в результате разгула стихии, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о трёх погибших — два человека погибли в автономном сообществе Андалусия и один — в Мадриде. По словам главы МВД Фернандо Гранде-Марласка, речь идёт о «сильнейшей за полвека буре».
Метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января в большинстве регионов страны тревогу из-за похолодания, ветра и снегопадов. Непогода уже стала причиной закрытия международного аэропорта Мадрида, где высота снежного покрова достигла 60 см. В испанской столице также не ходят автобусы, приостановлено железнодорожное сообщение. Сотни водителей вынуждены были провести ночь в своих автомобилях на занесённых снегом трассах. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал жителей города не выходить из дома.
Как сообщал NEWS.ru, лесные пожары стали причиной отключения электричества у половины жителей Абхазии. В Галском районе стихия охватила сразу девять сёл, в Гагре лесной пожар вызвал камнепад, заваливший федеральную трассу. Позже в МЧС Абхазии заявили, что ситуация с сильными пожарами в стране стабилизировалась, угрозы населённым пунктам больше нет. Однако в ночь на 8 января в Гагре огонь приблизился к жилым домам на расстояние 100–150 метров.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Испания , Мадрид
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