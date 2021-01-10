Выросло число жертв бури в Испании

По меньшей мере четыре человека стали жертвами сильной бури, обрушившейся на регионы Испании . Непогода сопровождается снегопадами, сильным ветром и дождями.

Министр транспорта, мобильности и городской повестки Хосе Луис Абалос в ходе пресс-конференции выразил соболезнования «членам семей и близким четырёх граждан», погибших в результате разгула стихии, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось о трёх погибших — два человека погибли в автономном сообществе Андалусия и один — в Мадриде . По словам главы МВД Фернандо Гранде-Марласка, речь идёт о «сильнейшей за полвека буре».

Метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января в большинстве регионов страны тревогу из-за похолодания, ветра и снегопадов. Непогода уже стала причиной закрытия международного аэропорта Мадрида, где высота снежного покрова достигла 60 см. В испанской столице также не ходят автобусы, приостановлено железнодорожное сообщение. Сотни водителей вынуждены были провести ночь в своих автомобилях на занесённых снегом трассах. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призвал жителей города не выходить из дома.