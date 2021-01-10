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Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737 

РИА Новости и ещё 3 11 минут назад
На месте крушения Boeing 737 обнаружены части одежды
Фото: EPA
Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
Как сообщил глава Национального поисково-спасательного агентства, эти части и детали обнаружили между островами Ланканг и Лаки.
Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади сообщил журналистам, что на поиски упавшего самолета направили все силы после определения "возможного места крушения".
Военным удалось зафиксировать с помощью гидролокационного оборудования сигнал самолета, который соответствует координатам, известным с момента последнего контакта пилотов перед исчезновением самолета с радаров.

"Мы немедленно направили наших водолазов из элитного подразделения флота для определения места, чтобы эвакуировать жертв'', — приводит агентство слова командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Днем стало известно, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты, упал в воду недалеко от острова Лаки.
По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. Среди них —46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту могли находиться 65 человек.
В компания Boeing РИА Новости сообщили, что им известно о крушении, производитель самолета "внимательно следит за ситуацией" и "пытается собрать больше информации".
В посольстве России в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Дипмиссия сделала официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо направил Владимир Путин.
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Происшествия , Катастрофы , Владимир Путин , Boeing , Associated Press , РИА Новости , Джакарта , Индонезия
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