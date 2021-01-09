Взрыв на участке магистрального газопровода " Уренгой — Помары — Ужгород " в Полтавской области Украины , по которому газ из России поступает в Европу, не повлиял на транзит топлива. Об этом сообщила в субботу компания — оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Транзиту газа ничто не грозит", — отметила компания в Facebook.

Об этом сообщила также советник главы украинского правительства, член наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.

"Ситуация под контролем, и угрозы снабжения населения и осуществлению бесперебойного транзита нет", — написала она в Facebook.

Компания — оператор ГТС сообщила также, что в ходе расследования будут установлены вероятные причины аварийной ситуации, при этом не исключается возможность диверсии. По сообщению управления Национальной полиции в Полтавской области, причины взрыва устанавливаются. Информации о пострадавших нет, место инцидента оцеплено, добавили в ведомстве.

Из-за взрыва без газа остались 13 населенных пунктов.

Аналогичный инцидент имел место на этом же газопроводе 15 сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в связи с разгерметизацией трубопровода.