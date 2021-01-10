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Диверсия? Названы возможные причины взрыва газопровода под Полтавой 

Украина.ру и ещё 1 1 час назад
Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины рассматривает несколько версий взрыва газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», который прогремел 9 января недалеко от города Лубны Полтавской области. Предположительно, ЧП могло стать результатом спланированной диверсии, говорится в опубликованном в тот же день заявлении на странице ОГТС в Facebook.
Разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» произошла 9 января в 15:50 (16:50 мск). Жертв и пострадавших нет. В результате происшествия часть Лубненского района Полтавской области осталась без газа.
Согласно сообщению Оператора газотранспортной системы страны, среди возможных версий ЧП фигурирует диверсия и врезка в газопровод.
Взрыв прогремел на газопроводе на Украине
«Ремонтные бригады работают на месте инцидента, авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газом потребителей обходным путем, угрозы для обеспечения газом близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает», — добавили в ОГТС.
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Происшествия , Видео , Авария на газопроводе , Пожар в Санкт-Петербурге , Взрывы и катастрофы , Лубны , Ужгород , Уренгой , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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