Семь человек погибли в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Нелегальный дом престарелых работал в здании в поселке Боровском Тюменской области , где при пожаре погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома", — сказал источник.

По его словам, строение не было зарегистрировано как дом престарелых.

По данным ГУ МЧС, в субботу вечером в жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский начался пожар. К моменту прибытия пожарных горели три надворные постройки по всей площади.