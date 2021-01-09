Семь человек погибли в нелегальном доме престарелых под Тюменью

Нелегальный дом престарелых работал в здании в поселке Боровском Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
"Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома", — сказал источник.
По его словам, строение не было зарегистрировано как дом престарелых.
По данным ГУ МЧС, в субботу вечером в жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский начался пожар. К моменту прибытия пожарных горели три надворные постройки по всей площади.
В результате происшествия семь человек погибли и один госпитализирован. Губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование причин пожара на личный контроль. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.