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Нелегальный дом престарелых работал в сгоревшем частном строении в Тюменской области 

ТАСС 18 минут назад
Семь человек погибли в нелегальном доме престарелых под Тюменью
Фото: РИА Новости
Нелегальный дом престарелых работал в здании в поселке Боровском Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Дом со строениями был приспособлен под частный дом престарелых. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома", — сказал источник.

По его словам, строение не было зарегистрировано как дом престарелых.
По данным ГУ МЧС, в субботу вечером в жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский начался пожар. К моменту прибытия пожарных горели три надворные постройки по всей площади.
В результате происшествия семь человек погибли и один госпитализирован. Губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование причин пожара на личный контроль. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Происшествия , Александр Моор , ИТАР-ТАСС
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