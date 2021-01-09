"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз" — ред.) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", — говорится в сообщении в Facebook предприятия.