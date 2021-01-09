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В Полтавской области прогремел взрыв на газопроводе 

РИА Новости 50 минут назад
Взрыв прогремел на газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине, сообщила в субботу пресс-служба предприятия "Лубныгаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" ("Укртрансгаз" — ред.) произошел взрыв на участке, вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", — говорится в сообщении в Facebook предприятия.

Отмечается, что по предварительной информации инцидент произошел на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство.
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