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Рейс «Минводы — Сургут» задержан из-за попадания птицы в самолет 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Рейс «Минводы — Сургут» задержали из-за попадания птицы в самолет
Фото: pixabay.com
Рейс авиакомпании Utair по маршруту «Минеральные Воды — Сургут» отложен из-за проверки самолета после попадания в него птицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«Рейс 482 Минводы — Сургут задерживается из-за попадания птицы во время выполнения предыдущего рейса» — сообщили в Utair.

Отмечается, что вылет самолета, запланированный на 10:05 по московскому времени, отложен минимум до 22:50.
По словам собеседника агентства, пассажирам на время ожидания было предложено горячее питание. Из-за отсутствия свободных мест в гостиницах, их разместят в ближайших населенных пунктах в случае необходимости.
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Происшествия , ЮТэйр , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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