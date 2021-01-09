В Кузбассе собака загрызла годовалого ребенка 

"По версии следствия, 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехали в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. Она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.