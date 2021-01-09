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В Кузбассе собака загрызла годовалого ребенка 

ТАСС и ещё 8 9 января 2021
В Кузбассе собака загрызла годовалого ребенка
Фото: РИА Новости
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в доме у бабушки, где его до смерти покусала собака. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

"По версии следствия, 40-летняя женщина с годовалой дочерью приехали в гости к родителям в частный дом на территории Кемеровского района. Она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

После происшествия хозяева усыпили животное. Следователи сейчас выясняют, проявляла ли ранее собака агрессию, что позволит понять, принимались ли взрослыми достаточные меры безопасности при нахождении ребенка и собаки в доме.
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Происшествия , Лишение родительских прав , Убийство , СКР , Белгородская Область , Кемеровская Область
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