ЧП в Норильске: раскрыты подробности спасательной операции

Спасатели достали из-под снежных завалов тела двух человек после схода лавины на турбазе в Норильске . Погиб один ребенок, сообщают СМИ.

«Тело ребенка обнаружено на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске», — пишет telegram-канал ТАСС со ссылкой на волонтера Максима Инихова, работающего на месте происшествия. Малышу было 1,5 года.

Также погибла женщина, рассказали в местном МЧС . По предварительным данным, она является женой директора канатной дороги. Ее 15-летний сын ранее найден живым, он в больнице в тяжелом состоянии.

Минздрав Красноярского края сообщает, что из-под завала достали мужчину в среднетяжелом состоянии. Он отказался ехать в больницу.

Сейчас под снегом могут находиться еще от четырех до шести человек. Поиски продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», уточняет telegram-канал Life shot.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина. Снегом засыпало шесть домиков, в которых находились люди. На месте ЧП работают 242 спасателя и волонтера.