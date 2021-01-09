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Что известно о сходе лавины в Норильске к этому часу. Спасатели нашли тело ребенка 

Ura.Ru 1 час назад
ЧП в Норильске: раскрыты подробности спасательной операции
Фото: ТАСС
Спасатели достали из-под снежных завалов тела двух человек после схода лавины на турбазе в Норильске. Погиб один ребенок, сообщают СМИ.

«Тело ребенка обнаружено на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске», — пишет telegram-канал ТАСС со ссылкой на волонтера Максима Инихова, работающего на месте происшествия. Малышу было 1,5 года.

Также погибла женщина, рассказали в местном МЧС. По предварительным данным, она является женой директора канатной дороги. Ее 15-летний сын ранее найден живым, он в больнице в тяжелом состоянии.
Минздрав Красноярского края сообщает, что из-под завала достали мужчину в среднетяжелом состоянии. Он отказался ехать в больницу.
Сейчас под снегом могут находиться еще от четырех до шести человек. Поиски продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», уточняет telegram-канал Life shot.
9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина. Снегом засыпало шесть домиков, в которых находились люди. На месте ЧП работают 242 спасателя и волонтера.
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Происшествия , Минздрав РФ , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Норильск
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