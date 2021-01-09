Оценено состояние пострадавшего в Норильске подростка

Подросток, которого обнаружили под завалами после схода лавины на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в Норильске, снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно. Мальчик продолжает находиться в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
В субботу медики сообщали, что он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Также были обнаружены тела женщины и ребенка.
Еще два человека выбрались из-под завалов самостоятельно.
"Мальчик в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно", — сообщили в Минздраве.