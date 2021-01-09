По факту смерти туристки в Норильске возбуждено дело

Следователи возбудило уголовное дело после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что в Норильске на месте схода лавины спасатели обнаружили тело женщины.
К тому же сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины.
Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.