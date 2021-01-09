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СК возбудил уголовное дело по факту схода лавины в Норильске 

RT на русском и ещё 8 11 минут назад
По факту смерти туристки в Норильске возбуждено дело
Фото: © Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
Следователи возбудило уголовное дело после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске. Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Норильске на месте схода лавины спасатели обнаружили тело женщины.
К тому же сообщалось, что четыре человека спасены после схода лавины.
Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.
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Происшествия , МЧС , Красноярский Край , Новосибирск , Новосибирская Область , Норильск , Республика Хакасия
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