Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске 

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Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске

Под завалами в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" оказались пять домов, в которых могут находиться люди. Информация о случившемся поступила в МЧС около 20:30 мск.

По данным дежурно-диспетчерской службы, в одном из домов может оставаться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина уточнила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.

На место происшествия направили поисково-спасательный отряд — более 200 человек и 18 единиц техники.