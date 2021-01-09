Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске 

РИА Новости 30 минут назад
Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске
Фото: РИА Новости
Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске.
Под завалами в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" оказались пять домов, в которых могут находиться люди. Информация о случившемся поступила в МЧС около 20:30 мск.
По данным дежурно-диспетчерской службы, в одном из домов может оставаться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина уточнила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.
На место происшествия направили поисково-спасательный отряд — более 200 человек и 18 единиц техники.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Происшествия , МЧС , Красноярский Край , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение