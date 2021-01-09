Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

МЧС Красноярского края уточнило число спасенных при сходе лавины 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
МЧС уточнило число спасенных при сходе лавины под Норильском
Фото: 24.mchs.gov.ru
После схода лавины недалеко от района Талнах Норильска под снежным завалом оказалось до шести построек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как уточняет ведомство, под снегом могут находиться люди, продолжаются поисково-спасательные работы. Осложняют работу неблагоприятные метеоусловия — метель и сильный ветер, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.
При этом в красноярском МЧС не подтвердили сведения о спасении из-под снега нескольких человек — по различным источникам, от четырех до шести. В ведомстве рассказали об обнаружении лишь одного пострадавшего. Изначально появилась информация, что это 14-летний подросток, затем в МЧС уточнили, что найдена женщина, которую из-за хрупкого телосложения приняли за подростка. Пострадавшую передали медикам, сообщает РИА Новости.
Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска.
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Полицейские в Москве задержали около 35 человек после конфликта со стрельбой СМИ: Полицейские в Москве задержали около 35 человек после конфликта со стрельбой СМИ: Три человека погибли при крушении самолета в Мичигане СМИ: Три человека погибли при крушении самолета в Мичигане Пропавший муж актрисы Ирины Лачиной нашелся Пропавший муж актрисы Ирины Лачиной нашелся
Комментарии 7
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение