Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Над Красноярским краем нависла угроза повторного схода лавины 

Вероника Полынина 1 час назад
Над Красноярским краем нависла угроза повторного схода лавины
Фото: wikimapia.org
В районе ЧП на горнолыжной трассе «Гора отдельная» в Красноярском крае возникла угроза повторного схода лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На месте происшествия найдена семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей. Они около часа провели под снегом в одном из домиков, на которые сошла лавина. Никто из них не пострадал. Еще два человека сумели самостоятельно выбраться из-под снега.
В Красноярском крае сошла лавина: под завалами могут быть люди
Предполагается, что люди находились только в одном из пострадавших домов, однако поисковая операция продолжается.
Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров, снежный покров увеличился на три метра.
На месте работают 200 спасателей и 18 единиц техники. В пострадавший район направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель».
Видео дня. Реакция соцсетей на штурм Капитолия в США
Происшествия , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
00:53
Взрывы на рынке в Ростове-на-Дону попали на видео
Пожары
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
04:16
Сторож голыми руками отбился от волчицы и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
00:13
Момент столкновения автомобиля ДПС с такси попал на видео
Происшествия
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
00:19
Дед Мороз избил женщину и попал на видео
Происшествия
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
00:12
Поезд снес легковой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Новое обращение Трампа сняли на видео
01:51
Новое обращение Трампа сняли на видео
Политика США
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
00:46
Опубликовано видео с места обрушения глыбы льда на Камчатке
Происшествия
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
00:14
Момент взрыва бензовоза в Бразилии попал на видео
Происшествия
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
01:03
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
Происшествия
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
01:06
Пожар в Раменском районе Подмосковья сняли на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение