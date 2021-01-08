Над Красноярским краем нависла угроза повторного схода лавины 

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В районе ЧП на горнолыжной трассе «Гора отдельная» в Красноярском крае возникла угроза повторного схода лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия найдена семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей. Они около часа провели под снегом в одном из домиков, на которые сошла лавина. Никто из них не пострадал. Еще два человека сумели самостоятельно выбраться из-под снега.

Предполагается, что люди находились только в одном из пострадавших домов, однако поисковая операция продолжается.

Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров, снежный покров увеличился на три метра.