Над Красноярским краем нависла угроза повторного схода лавины 

В районе ЧП на горнолыжной трассе «Гора отдельная» в Красноярском крае возникла угроза повторного схода лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На месте происшествия найдена семья из четырех человек: двое взрослых и двое детей. Они около часа провели под снегом в одном из домиков, на которые сошла лавина. Никто из них не пострадал. Еще два человека сумели самостоятельно выбраться из-под снега.
Предполагается, что люди находились только в одном из пострадавших домов, однако поисковая операция продолжается.
Лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров, снежный покров увеличился на три метра.
На месте работают 200 спасателей и 18 единиц техники. В пострадавший район направлены представители всех экстренных служб, технику для ликвидации схода выделила компания «Норникель».