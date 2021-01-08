В Красноярском крае сошла лавина: под завалами могут быть люди 

В городе Талнах Красноярского края сошла лавина в районе горнолыжной трассы «Гора отдельная».
Предположительно, под снегом находятся четыре человека, двое из них — дети.
По информации Life, лавина накрыла пять домов, три из них получили сильные повреждения. В одном из зданий находились люди, они смогли выбраться самостоятельно.
К месту ЧП выехали спасатели. Местные жители опубликовали видео с призывом помочь с поиском людей под снегом: обеспечить свет, технику, людей и собак-ищеек.
В Сети также появились фото разрушенных лавиной домов. На завалах работают десятки людей — как спасатели, так и добровольцы.