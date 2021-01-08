Жертвой авиакатастрофы под Петербургом стал экс-чиновник Николай Иванов 

«Там два частника, кстати, очень опытных, одного из них я очень хорошо знаю. Волею судьбы он работал в Комитете по транспорту в Петербурге — Николай Иванов. Вроде бы погиб», — сказал Базыкин.

Он отметил, что причиной катастрофы, по всей вероятности, стала невнимательность пилотов.

«Раз они столкнулись в воздухе — это чисто неосмотрительность, вина самих пилотов, другого быть ничего не может», — резюмировал летчик.

Как сообщал «Рамблер», в пятницу днем на частном аэродроме Гостилицы в Ленинградской области легкомоторный самолет Piper столкнулся в воздухе с другим легким самолетом Cessna, а затем упал. В результате инцидента погибли пилот и два пассажира Piper, самолет Cessna удалось посадить, его пилот был госпитализирован.