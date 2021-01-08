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Дед Мороз избил женщину на улице в Борисоглебске 

Вероника Полынина 1 час назад
Дед Мороз избил женщину на улице в Борисоглебске
Фото: ТАСС
В Борисоглебске Дед Мороз избил женщину на улице. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале Life Shot.
На записи видно, как женщина предъявляет Деду Морозу претензии, суть которых не ясна. При этом по голосу слышно, что прохожая пьяна. Дед Мороз отвечает женщине: «Иди отсюда», она говорит ему: «Сам иди отсюда». После этого они перекидываются еще парой фраз, а затем Дед Мороз толкает оппонентку, так что она падает на землю. Затем он толкает ее еще раз, женщина снова падает, а поднявшись, уходит.
Как выяснил Life Shot, пострадавшей женщине 47 лет. После избиения она обратилась в полицию.
Как ранее писал «Рамблер», Деды Морозы и Снегурочки нередко оказываются в отделении полиции в новогодние праздники. Переодетых в сказочных героев артистов часто приглашают на празднование Нового года в рестораны и кафе, куда после приходится вызывать правоохранителей из-за устроенного дебоша. В прошлом году в отделение полиции увезли 11 Дедов Морозов, 4 Снегурочки и две Крысы.
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