Дед Мороз избил женщину на улице в Борисоглебске 

Борисоглебске Дед Мороз избил женщину на улице. Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале Life Shot.

На записи видно, как женщина предъявляет Деду Морозу претензии, суть которых не ясна. При этом по голосу слышно, что прохожая пьяна. Дед Мороз отвечает женщине: «Иди отсюда», она говорит ему: «Сам иди отсюда». После этого они перекидываются еще парой фраз, а затем Дед Мороз толкает оппонентку, так что она падает на землю. Затем он толкает ее еще раз, женщина снова падает, а поднявшись, уходит.

Как выяснил Life Shot, пострадавшей женщине 47 лет. После избиения она обратилась в полицию.

Как ранее писал «Рамблер», Деды Морозы и Снегурочки нередко оказываются в отделении полиции в новогодние праздники. Переодетых в сказочных героев артистов часто приглашают на празднование Нового года в рестораны и кафе, куда после приходится вызывать правоохранителей из-за устроенного дебоша. В прошлом году в отделение полиции увезли 11 Дедов Морозов, 4 Снегурочки и две Крысы.