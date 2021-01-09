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Москва

СМИ: Подъезд загорелся в доме на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 1 49 минут назад
Подъезд загорелся в доме на юго-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press
Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке столицы. Там загорелся подъезд жилого дома.
Пламя вспыхнуло в жилом доме на 6-й Кожуховской улице, огонь быстро распространяется по зданию.
В настоящее время пламенем охвачены два этажа, передает РЕН ТВ.
Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Люди просят о помощи с верхних этажей здания. Из огня спасли пять человек.
По предварительной информации, загорелись электрощитовые шахты на всех шести этажах.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы. Четырех человек эвакуировали с этажей, находящихся выше.
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Происшествия , Пожар в Москве , РЕН ТВ , Москва
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