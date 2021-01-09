Подъезд загорелся в доме на юго-востоке Москвы

Все новости на карте

Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке столицы. Там загорелся подъезд жилого дома.

Пламя вспыхнуло в жилом доме на 6-й Кожуховской улице, огонь быстро распространяется по зданию.

В настоящее время пламенем охвачены два этажа, передает РЕН ТВ

Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Люди просят о помощи с верхних этажей здания. Из огня спасли пять человек.

По предварительной информации, загорелись электрощитовые шахты на всех шести этажах.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы. Четырех человек эвакуировали с этажей, находящихся выше.