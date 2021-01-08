Польша решила арестовать российских диспетчеров из-за гибели Качиньского

Польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, передает корреспондент РИА новости.

Дело каждого из россиян будет рассматриваться отдельно. В настоящее время начато рассмотрение дела об аресте Павла Плюснина. Рассмотрение дела Николая Краснокутского, как следует из объявления на двери зала заседаний сегодня не состоится. Также ожидается, что в пятницу суд рассмотрит дело Виктора Рыженко.

С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла П., Виктора Р. и Николая К, дежуривших на аэродроме Смоленска в день катастрофы, в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши.

Польские власти ранее заявляли, что решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

При этом обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель большого числа людей. Ранее прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

В пятницу к рассмотрению дела об аресте российских диспетчеров приступил суд варшавского района Мокотов. Заседание объявлено закрытым и прессу в зал не допустили.

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.