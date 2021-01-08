В Казани убийца зарезал семью и покончил с собой

В одной из квартир Казани были обнаружены тела трёх человек со следами насильственной смерти. Ещё одно тело было найдено под окнами дома.

По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, 7 ноября 22-летний мужчина зарезал свою 18-летнюю подругу, её 59-летнюю мать и 62-летнего отца, а затем совершил самоубийство. Трагедия произошла в доме по улице Чуйкова.

Причиной преступления стало то, что родители девушки были против её общения с молодым человеком. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее в Таллине 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку. Убийство произошло на глазах у детей женщины. Известно, что злоумышленник поднялся на этаж, позвонил в дверь, а когда 36-летняя соседка ему открыла, то трижды выстрелил в неё из револьвера. Пенсионера задержали спустя 40 минут после убийства. Мотивы его поступка неизвестны.

Как писал NEWS.ru, в Пермском крае бабушка убила свою новорождённую внучку, а затем выкинула тело в мусорный бак. Известно, что для совершения преступления старушка использовала вещество, которое применяется в кулинарии. Её мотивы неизвестны.